Гисдоль объяснил, почему заключил с "Локомотивом" краткосрочный договор
Фото твиттер РПЛ
Наставник "Локомотива" Маркус Гисдоль признался, что сам попросил московский клуб ограничиться контрактом до конца сезона.
"Мой тренерский штаб пока в процессе формирования. В ближайшие несколько недель всё будет понятно. Что касается моего контракта, то это было моё желание, заключить контакт только до конца сезона. Я хочу познакомиться с клубом и дать шанс клубу познакомиться со мной. А дальше уже посмотрим", - сказал немецкий специалист.
Ранее сообщалось, что в соглашении Гисдоля есть опция продления на один год.
"Локомотив" назначил нового тренера 10 октября. Он сменил на посту Марко Николича.
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