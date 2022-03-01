Гисдоль объяснил свой внезапный уход из "Локомотива"
Бывший наставник "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал своё решение покинуть московский клуб.
"Для меня футбольный тренер - лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несёт ответственность за конфликт в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с поста тренера "Локомотива".
Я не могу тренировать в Москве, требовать профессионализма от игроков, а за несколько километров отдаются приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это моё личное решение, и я абсолютно в нём убеждён", - цитирует Гисдоля Bild.
52-летний немец возглавлял "железнодорожников" с октября прошлого года.
"Локо" набрал 28 очков в 18 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.
Не пропустите: Гисдоль покинул "Локомотив" без предупреждения. | http://soccernews.ru
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