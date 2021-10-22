Гисдоль оценил перспективы "Локомотива" в Лиге Европы
Фото твиттер "Локомотива"
Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль высказался о шансах своей команды пробиться в плей-офф Лиги Европы.
"Железнодорожники" набрали 1 очко в 3 турах группового этапа и занимают последнее место в квартете.
"Как и ранее, шансы есть. Конечно, мы осложнили себе жизнь после поражения. Мы приложим все усилия, чтобы улучшить позиции в группе", - сказал Гисдоль.
Напомним, что "Локо" сыграл вничью с "Марселем" (1:1), а затем потерпел поражения от "Лацио" (0:2) и "Галатасарая" (0:1).
Не пропустите: Гисдоль объяснил, почему заключил с "Локомотивом" краткосрочный договор. | http://soccernews.ru
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