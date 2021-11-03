Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча с "Галатасараем" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

– Мы очень рады тому, что нас ждет такой матч завтра. Первая наша игра, которую мы провели против "Галатасарая" в Москве, была равной. Обе команды показали футбол на очень хорошем уровне.

Также нам очень радостно, что мы будем выступать на таком известном стадионе. Мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, шумная поддержка болельщиков. Хотели бы это отметить. Завтра мы будем стараться по-максимуму использовать свои шансы.

– Какие ваши ожидания от оставшихся трех матчей в квартете Лиги Европы?

– Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что завтра мы сможем заработать очки. В идеале – выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы.

– В первой игре "Локомотив" против турецкой команды смотрелся неплохо, но не хватило сил на концовку. Затем в РПЛ вы часто забивали решающие голы под занавес матчей. Улучшилось ли физическое состояние за прошедшие две недели?

– Могу сказать, что наша ситуация с составом не идеальна, но есть позитивные изменения, подвижки в этом направлении. Это то, что касается игроков в моем распоряжении.

Соглашусь, что где-то нам не хватило свежести, не хватило игроков, готовых выйти, были травмированные. Мы не могли так активно делать замены, как это делал наш соперник. Завтра у нас все игроки будут биться на сто процентов, от первой и до последней минуты, физически все будут готовы.

Как вы правильно заметили, мы сейчас немного перевернули ситуацию, нам хватает сил. В российском чемпионате мы решаем игры на последних минутах. Поэтому, что касается свежести, энергии и заряда на игру, то выйдут именно те игроки, которые проведут полноценный матч на протяжении всех девяноста минут, – сказал немецкий специалист.

Игра между "Галатасараем" и "Локомотивом" состоится завтра, 4 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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