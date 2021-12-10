Гисдоль подвёл итоги выступления "Локомотива" в Лиге Европы

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль поделился мыслями о провале своей команды в еврокубках.

"Железнодорожники" набрали 2 очка в 6 турах Лиги Европы и финишировали на последнем месте в группе.

"Когда я возглавил "Локо", мне сразу сказали, что группа даже больше соответствует уровню Лиги Чемпионов, а не Лиги Европы. Поэтому все изначально понимали, что пройти в следующий раунд нам будет непросто", - сказал Гисдоль.

Стоит отметить, что "Локомотив" не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд - 12 поражений и 5 ничьих.

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