Гисдоль покинул "Локомотив" без предупреждения
Фото твиттер РПЛ
Стали известны обстоятельства ухода Маркуса Гисдоля с поста главного тренера московского "Локомотива".
52-летний немец ещё вчера исполнял обязанности, а затем уехал из России без предупреждения.
"Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера "Локомотива". С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Луц Зибрехт", - подтвердил спортивный директор "железнодорожников" Томас Цорн.
Гисдоль возглавлял "Локомотив" с октября прошлого года.
Команда набрала 28 очков в 18 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.
Не пропустите: Цорн прокомментировал ситуацию с компанией Рангника. | http://soccernews.ru
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