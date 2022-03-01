Гисдоль покинул "Локомотив" без предупреждения

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Стали известны обстоятельства ухода Маркуса Гисдоля с поста главного тренера московского "Локомотива".

52-летний немец ещё вчера исполнял обязанности, а затем уехал из России без предупреждения.

"Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера "Локомотива". С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Луц Зибрехт", - подтвердил спортивный директор "железнодорожников" Томас Цорн.

Гисдоль возглавлял "Локомотив" с октября прошлого года.

Команда набрала 28 очков в 18 турах РПЛ и занимает седьмое место в таблице лиги.

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