Гисдоль прокомментировал поражение "Локомотива" от "Галатасарая"

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Гисдоль прокомментировал поражение "Локомотива" от "Галатасарая"

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль высказался после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Галатасарая".

"Железнодорожники" потерпели домашнее поражение со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 82-й минуте.

"Конечно, огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня команда большую часть времени играла правильно. И если можно подвести итог, могу сказать, что мы сегодня не заслуживали поражения. Мы очень высоко прессинговали, план был такой, что после отбора мяча сразу искать моменты. Нам не хватало завершающего удара, над этим надо работать", - сказал Гисдоль.

"Локо" набрал 1 очко в 3 турах ЛЕ и занимает последнее место в своей группе.

Не пропустите: Гисдоль объяснил, почему заключил с "Локомотивом" краткосрочный договор. | http://soccernews.ru
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