Гисдоль прокомментировал поражение "Локомотива" от "Марселя"

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль подвёл итоги проигранного матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Марселя".

Напомним, что "железнодорожники" потерпели гостевое поражение со счётом 0:1 и вылетели из еврокубков.

"Марсель" очень хорошо играл в первом тайме. Нам нужно было компактнее действовать в защите, а также использовать контратаки. У "Локомотива" было несколько хороших возможностей забить гол, но, к сожалению, мы ими не воспользовались. А соперник смог поразить наши ворота после подачи с углового.

Во втором тайме мы смотрелись лучше, однако изменить счёт на табло не удалось. В перерыве сделали корректировку, стали действовать в одного нападающего - Петров был нашим наконечником, а Смолов немного оттянулся назад. Это позволило быть острее", - сказал Гисдоль.

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