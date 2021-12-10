Гисдоль рассказал о характере травмы Камано

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль дал комментарий о состоянии здоровья нападающего Франсуа Камано.

Напомним, что 25-летний гвинеец травмировался во время матча Лиги Европы против "Марселя" (0:1) и покинул поле на носилках.

"Каждая потеря для нас очень болезненная. У него какая-то проблема с локтем, но мы ждём более подробную информацию от врачей", - сказал Гисдоль.

В текущем сезоне Камано сыграл за "Локомотив" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Гисдоль прокомментировал поражение "Локомотива" от "Марселя". | http://soccernews.ru