Гисдоль сделал заявление о серьёзной травме Анджорина

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль дал комментарий касательно потери полузащитника Фаустино Анджорина.

Напомним, что 19-летний англичанин сломал плюсневую кость на тренировке "железнодорожников" и пропустит остаток календарного года.

"В среду на тренировке Тино получил перелом плюсневой кости. Могу сказать, что, скорее всего, Анджорин выбыл до конца года и вскоре отправится в расположение "Челси". Это нормальная ситуация, потому что игрок у нас в аренде. Ничего такого нет в том, что команда, которая отдала нам его в аренду, будет стараться эффективно вести его дальше и принимать правильное решение: понадобится ему операция или нет. Это нормальная практика", - сказал Гисдоль.

"Локомотив" арендовал игрока у "Челси" в начале сентября. Анджорин забил 1 гол в 9 матчах.

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