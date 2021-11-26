Гисдоль сравнил 17-летнего вратаря "Локомотива" с Нойером

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль порассуждал о потенциале голкипера Даниила Худякова.

17-летний страж ворот отыграл полностью матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лацио" (0:3).

"Худяков - очень талантливый игрок. Когда я 15 лет назад работал помощником тренера, у нас был молодой Мануэль Нойер. И вот Даниил мне его чем-то напоминает. Я уверен, что в будущем у нас вырастет новый вратарь номер один.

Он уже дебютировал в РПЛ, почувствовал взрослый футбол. Худяков долго тренируется с нами. У него есть талант. Я не хочу его сейчас хвалить. Думаю, он и сам знает, что нужно много работать. Если бы я его не знал, то не сказал бы, что ему 17 лет, хорошо защите подсказывал. Так что я думаю, что скоро он будет на высоком уровне", - сказал Гисдоль.

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