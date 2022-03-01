Гисдоль установил клубный антирекорд "Локомотива"
Фото сайт РПЛ
Маркус Гисдоль провалился на посту главного тренера московского "Локомотива". Об этом свидетельствует статистика.
Команда под руководством немецкого специалиста выиграла всего 37 процентов матчей в РПЛ - три из восьми.
Как сообщает Opta, это худший показатель среди всех наставников в истории клуба.
Гисдоль возглавлял "Локо" с октября 2021-го по март 2022-го года. Сегодня он ушёл с должности по собственному желанию.
Не пропустите: Гисдоль объяснил свой внезапный уход из "Локомотива". | http://soccernews.ru
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