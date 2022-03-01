Гисдоль установил клубный антирекорд "Локомотива"

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Маркус Гисдоль провалился на посту главного тренера московского "Локомотива". Об этом свидетельствует статистика.

Команда под руководством немецкого специалиста выиграла всего 37 процентов матчей в РПЛ - три из восьми.

Как сообщает Opta, это худший показатель среди всех наставников в истории клуба.

Гисдоль возглавлял "Локо" с октября 2021-го по март 2022-го года. Сегодня он ушёл с должности по собственному желанию.

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