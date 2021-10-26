Гисдоль высказался о победе "Локомотива" над "Сочи"

Фото твиттер "Локомотива"

Наставник московского "Локомотива" Маркус Гисдоль подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ против "Сочи".

Напомним, что "железнодорожники" победили со счётом 2:1, благодаря чему поднялись на 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

"Мы счастливы, что выиграли. Я видел эти фейерверки, был рад увидеть небо в огне. Надеюсь, что будем чаще видеть фейерверки над Черкизово. С первых тренировок команда начала делать первые шаги вперёд. У нас было три игры, и мы видим очевидный прогресс. Мы могли бы победить более уверенно.

Мне радостно работать с таким результатом, у нас сейчас позитив, мы можем сделать позитивный анализ игры. Соглашусь, что мы из "Локомотива" хотим сделать экспресс, быстрый поезд", - сказал Гисдоль.

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