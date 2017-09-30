Гивен: "Ливерпуль" мог забивать "Спаратку" пять-шесть голов"

Бывший вратарь "Ньюкасла" Шей Гивен удивился тому, что "Ливерпуль" не смог обыграть в Лиге чемпионов "Спартак" (1:1).

"Я смотрел их игру против "Спартака" в Москве. До сих пор пытаюсь понять, как "красные" не победили. Они создали кучу моментов и должны были забивать пять-шесть голов", - сказал он.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Ньюкасл" сыграют в рамках седьмого тура АПЛ.

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