Гиздоль высказался об отсутствии Смолова

Теги федор смоловлокомотив москвамаркус гисдоль

Гиздоль высказался об отсутствии СмоловаФото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гиздоль поделился мнением об отсутствии форварда Федора Смолова после матча с "Нижним Новгородом" (2:1) в РПЛ.

— Сильно ли сказалось на атакующем потенциале "Локомотива" отсутствие Смолова?

— Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, а особенно "Локомотив", - сказал Гиздоль.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл 11 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов.

Также не пропустите: Ван де Бек может перейти в один из клубов АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов