Гиздоль высказался об отсутствии Смолова
Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гиздоль поделился мнением об отсутствии форварда Федора Смолова после матча с "Нижним Новгородом" (2:1) в РПЛ.
— Сильно ли сказалось на атакующем потенциале "Локомотива" отсутствие Смолова?
— Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, а особенно "Локомотив", - сказал Гиздоль.
В нынешнем сезоне Смолов сыграл 11 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов.
Также не пропустите: Ван де Бек может перейти в один из клубов АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент "Урала" жёстко высказался о возможной реформе РПЛ, назвав её разработчика "обкуренным голландцем"
-
"Норвич" установил антирекорд АПЛ
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала"
-
Тренер "Уфы" Стукалов оценил уровень лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
-
Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны"
-
"Милан" прервал рекордную серию Моуринью в чемпионате Италии
-
Куман намерен получить неустойку от "Барселоны" в полном объёме
-
Селезнёв рассказал, когда завершит карьеру
-
Конте ответил на предложение "Тоттенхэма"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ростовом"
-
Главные новости дня: 31 октября
-
Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1
-
"Милан" обыграл "Рому" Моуринью
-
"Марсель" обыграл "Клермон" и вошел в топ-3 Лиги 1
-
Федун подал в суд на известного журналиста
-
Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере
-
"Заря" уничтожила "Металлист-1925" в чемпионате Украины
-
"Лион" может отказаться от Азмуна ради другого игрока