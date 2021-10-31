Гиздоль высказался об отсутствии Смолова

Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гиздоль поделился мнением об отсутствии форварда Федора Смолова после матча с "Нижним Новгородом" (2:1) в РПЛ.

— Сильно ли сказалось на атакующем потенциале "Локомотива" отсутствие Смолова?

— Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, а особенно "Локомотив", - сказал Гиздоль.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл 11 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов.

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