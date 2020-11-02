Гладбахская "Боруссия" допустила грубую ошибку перед матчем с "Шахтером" (фото)

Пресс-служба "Боруссии" из Менхенгладбаха перепутала город, сообщая об отлете команды на Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером".

"Летим в Донецк", - говорится в официальном Twitter немецкого клуба.

Стоит отметить, что "Шахтер" не играет в Донецке уже шесть лет из-за вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Матч "Шахтер" - "Боруссия" состоится 3 ноября в Киеве на стадионе "Олимпийский". Начало встречи в 19:55 мск.

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