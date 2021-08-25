Гладбахская "Боруссия" назвала "Баварии" цену на Хофманна

Фото: инстаграм Йонаса Хофманна/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Йонасу Хофманну, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, мюнхенцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Хавбеком также интересуются английские и испанские клубы. "Боруссия" оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

29-летний к Хофманн выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за клуб 156 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 33 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" назвал "Баварии" свои требования по продаже Забитцера. | http://soccernews.ru