Гладбахская "Боруссия" назвала "Баварии" цену на Хофманна
Фото: инстаграм Йонаса Хофманна/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Йонасу Хофманну, сообщает Sky Sport Deutschland.
По сведениям источника, мюнхенцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Хавбеком также интересуются английские и испанские клубы. "Боруссия" оценивает хавбека в 20 миллионов евро.
29-летний к Хофманн выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за клуб 156 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 33 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" назвал "Баварии" свои требования по продаже Забитцера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Бавария" согласовала трансфер хавбека "РБ Лейпциг"
-
Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении хавбека в АПЛ
-
ПСЖ назвал "Реалу" цену на Мбаппе
-
Агент Фернандо рассказал о несостоявшемся возвращении в "Спартак"
-
В "Наполи" высказались о предложении "Зенита" по Инсинье
-
Роналду пообщался с игроками "Ювентуса" о возможном уходе в "Манчестер Сити"
-
Райола назвал топ-клубам требования по зарплате Холанда
-
Экс-президент "Ювентуса" высказался о будущем Роналду в туринском клубе
-
Мориба сделал неожиданный выбор сборной, за которую будет играть
-
Мамаев высказался о слухах, что он злоупотребляет алкоголем
-
Чемпион мира Адиль Рами определился с новым клубом
-
Гладбахская "Боруссия" назвала "Баварии" цену на Хофманна
-
Мамаев оценил свои шансы вернуться в сборную России
-
Названа сумма предстоящего трансфера Каумриза в "Спартак"
-
Алана Мамаева громко отреагировала на интервью Павла
-
Главные новости дня: 24 августа
-
"Ювентус" назвал "Манчестер Сити" стоимость Роналду
-
"Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Норвич" устроили голевые феерии в Кубке лиги
-
ПСЖ интересуется двумя игроками "Баварии" в качестве возможной замены Мбаппе
-
Определились 29 участников Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20