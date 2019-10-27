Гладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и вышла на первое место в Бундеслиге

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Гладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и вышла на первое место в Бундеслиге

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Менхенгладбаха обыграла "Айнтрахт" со счетом 4:2. Победу команде принесли голы Тюрама, Вендта, Эльведи и Закарии. В составе гостей отличились да Кошта и Хинтереггер.

Благодаря победе "Боруссия" вышла на первое место в Бундеслиге, опережая "Баварию" на одно очко. "Айнтрахт" остался на 9-й позиции.

"Боруссия" М – "Айнтрахт" - 4:2 (2:0)
Голы: Тюрам, 28 - 1:0, Вендт, 45 - 2:0, да Кошта, 59 - 2:1, Эльведи, 75 - 3:1, Хинтереггер, 79 - 3:2, Закария, 85 - 4:2

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Янчке (Байер, 46), Эльведи, Вендт, Бенеш, Закария, Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 82), Эмболо (Штиндль, 35), Тюрам.

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6 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 9 15
7 Шальке Шальке 9 15
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 9 15
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 9 14
10 Хоффенхайм Хоффенхайм 9 14
11 Герта Герта 9 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 9 10
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