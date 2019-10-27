Гладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и вышла на первое место в Бундеслиге
В матче 9-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Менхенгладбаха обыграла "Айнтрахт" со счетом 4:2. Победу команде принесли голы Тюрама, Вендта, Эльведи и Закарии. В составе гостей отличились да Кошта и Хинтереггер.
Благодаря победе "Боруссия" вышла на первое место в Бундеслиге, опережая "Баварию" на одно очко. "Айнтрахт" остался на 9-й позиции.
"Боруссия" М – "Айнтрахт" - 4:2 (2:0)
Голы: Тюрам, 28 - 1:0, Вендт, 45 - 2:0, да Кошта, 59 - 2:1, Эльведи, 75 - 3:1, Хинтереггер, 79 - 3:2, Закария, 85 - 4:2
"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Янчке (Байер, 46), Эльведи, Вендт, Бенеш, Закария, Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 82), Эмболо (Штиндль, 35), Тюрам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4