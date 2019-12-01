Гладбахская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" и вернулась на первое место в Бундеслиге

В матче 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" со счетом 4:2. Победу хозяевам принесли дубль Эмболо, а также голы Тюрама и Херрманна. В составе гостей голами отметились Шмид и Хелер.

Благодаря победе "Боруссия" вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

"Боруссия" М – "Фрайбург" - 4:2 (1:1)

Голы: Тюрам, 3 - 1:0, Шмид, 6 - 1:1, Эмболо, 46 - 2:1, Херрманн, 51 - 3:1, Хелер, 58 - 3:2, Эмболо, 71 - 4:2

"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Лайнер, Бенсебайни, Эльведи, Закария, Бенеш (Крамер, 65), Нойхаус, Херрманн, Эмболо (Плеа, 84), Тюрам (Хофманн, 89).

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