Гладбахская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" и вернулась на первое место в Бундеслиге
В матче 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Фрайбург" со счетом 4:2. Победу хозяевам принесли дубль Эмболо, а также голы Тюрама и Херрманна. В составе гостей голами отметились Шмид и Хелер.
Благодаря победе "Боруссия" вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.
"Боруссия" М – "Фрайбург" - 4:2 (1:1)
Голы: Тюрам, 3 - 1:0, Шмид, 6 - 1:1, Эмболо, 46 - 2:1, Херрманн, 51 - 3:1, Хелер, 58 - 3:2, Эмболо, 71 - 4:2
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Лайнер, Бенсебайни, Эльведи, Закария, Бенеш (Крамер, 65), Нойхаус, Херрманн, Эмболо (Плеа, 84), Тюрам (Хофманн, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|28
|2
|РБ Лейпциг
|13
|27
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|23
|6
|Фрайбург
|13
|22
|7
|Байер Леверкузен
|13
|22
|8
|Хоффенхайм
|13
|21
|9
|Вольфсбург
|12
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Аугсбург
|13
|14
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|14
|Майнц 05
|12
|12
|15
|Вердер Бремен
|12
|11
|16
|Герта
|13
|11
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5