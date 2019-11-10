Гладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" и продолжила лидировать в Бундеслиге
В матче 11-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" со счетом 3:1. Победу Гладбаху принесли дубль Патрика Херманна и гол Рами Бенсебайни. В составе бременского клуба отличился Леонардо Битенкур.
"Боруссия" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков. "Вердер" остался на 14-й позиции.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Вердер" Бремен - 3:1 (2:0)
Голы: Бенсебайни, 20 - 1:0, Херрманн, 22 - 2:0, Херрманн, 59 - 3:0, Битенкур, 90+3 - 3:1
"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Закария, Бенеш (Нойхаус, 59), Крамер (Хофманн, 34), Херрманн, Плеа (Штиндль, 81), Тюрам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Хоффенхайм
|11
|20
|5
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|6
|Шальке
|11
|19
|7
|Фрайбург
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4