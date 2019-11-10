Гладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" и продолжила лидировать в Бундеслиге

В матче 11-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" со счетом 3:1. Победу Гладбаху принесли дубль Патрика Херманна и гол Рами Бенсебайни. В составе бременского клуба отличился Леонардо Битенкур.

"Боруссия" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков. "Вердер" остался на 14-й позиции.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Вердер" Бремен - 3:1 (2:0)

Голы: Бенсебайни, 20 - 1:0, Херрманн, 22 - 2:0, Херрманн, 59 - 3:0, Битенкур, 90+3 - 3:1

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Закария, Бенеш (Нойхаус, 59), Крамер (Хофманн, 34), Херрманн, Плеа (Штиндль, 81), Тюрам.

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