Гладбахская "Боруссия" победила "Герту" в Бундеслиге

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Гладбахская "Боруссия" победила "Герту" в Бундеслиге

Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"\Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле обыграла берлинскую "Герту" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Алассана Плеа и Маттиаса Гинтера.

"Боруссия", набрав 30 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 23 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

"Боруссия" М - "Герта" - 2:0 (1:0)
Голы: Плеа, 24 - 1:0, Гинтер, 59 - 2:0

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бейер, Коне, Нойхаус, Скалли, Нетц (Лайнер, 78), Плеа (Крамер, 65), Эмболо, Тюрам (Штиндль, 89)

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