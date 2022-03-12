Гладбахская "Боруссия" победила "Герту" в Бундеслиге
Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"\Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле обыграла берлинскую "Герту" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Алассана Плеа и Маттиаса Гинтера.
"Боруссия", набрав 30 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 23 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.
"Боруссия" М - "Герта" - 2:0 (1:0)
Голы: Плеа, 24 - 1:0, Гинтер, 59 - 2:0
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бейер, Коне, Нойхаус, Скалли, Нетц (Лайнер, 78), Плеа (Крамер, 65), Эмболо, Тюрам (Штиндль, 89)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20