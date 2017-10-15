Гладбахская "Боруссия" победила на выезде "Вердер"

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Гладбахская "Боруссия" победила на выезде "Вердер"

В матче 8-го тура чемпионата Германии "Вердер" на своем поле уступил менхенгладбахской "Боруссии".

"Вердер" - "Боруссия" Менхенгладбах - 0:2 (0:2)
Голы: Штиндль, 27 - 0:1, Вестергор, 34 - 0:2

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Сане, Аугустинссон (Эггештайн, 80), Велькович (Хайрович, 46), Бартельс, Юнузович, Дилэйни, Баргфреде (Кайнц, 46), Бауэр, Бельфодиль.

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Крамер, Закария, Джонсон (Траоре, 74), Азар (Грифо, 89), Штиндль, Раффаэл (Кюизанс, 83).

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6 Шальке 8 13
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9 Ганновер 96 8 12
10 Майнц 05 8 10
11 Штутгарт 8 10
12 Байер Леверкузен 8 9
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15 Гамбург 8 7
16 Фрайбург 8 7
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