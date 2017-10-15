Гладбахская "Боруссия" победила на выезде "Вердер"
В матче 8-го тура чемпионата Германии "Вердер" на своем поле уступил менхенгладбахской "Боруссии".
"Вердер" - "Боруссия" Менхенгладбах - 0:2 (0:2)
Голы: Штиндль, 27 - 0:1, Вестергор, 34 - 0:2
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Сане, Аугустинссон (Эггештайн, 80), Велькович (Хайрович, 46), Бартельс, Юнузович, Дилэйни, Баргфреде (Кайнц, 46), Бауэр, Бельфодиль.
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Крамер, Закария, Джонсон (Траоре, 74), Азар (Грифо, 89), Штиндль, Раффаэл (Кюизанс, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|6
|Шальке
|8
|13
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1