Гладбахская "Боруссия" победила "РБ Лейпциг" в Бундеслиге
В матче 6-го тура чемпионата Германии Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" со счетом 1:0. Единственный гол забил Ханнес Вольф.
Благодаря победе "Боруссия" вышла на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" остался на третьей позиции.
"Боруссия" Менхенгладбах - "РБ Лейпциг" Лейпциг - 1:0 (0:0)
Гол: Вольф, 60 - 1:0
"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Эльведи (Вендт, 46), Нойхаус (Крамер, 73), Хофманн, Вольф, Херрманн (Лазаро, 80), Плеа (Штиндль, 80), Эмболо (Тюрам, 73).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Анхелиньо, Орбан, Упамекано, Кампль (Айдара, 66), Самарджич (Нкунку, 69), Забитцер, Ольмо (Форсберг, 66), Поульсен (Хван Хи Чхан, 66), Серлот.
Не пропустите: "Бавария" и дортмундская "Боруссия" победили в 6-м туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20