Гладбахская "Боруссия" победила "РБ Лейпциг" в Бундеслиге

В матче 6-го тура чемпионата Германии Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" со счетом 1:0. Единственный гол забил Ханнес Вольф.

Благодаря победе "Боруссия" вышла на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" остался на третьей позиции.

"Боруссия" Менхенгладбах - "РБ Лейпциг" Лейпциг - 1:0 (0:0)

Гол: Вольф, 60 - 1:0

"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Лайнер, Бенсебайни, Эльведи (Вендт, 46), Нойхаус (Крамер, 73), Хофманн, Вольф, Херрманн (Лазаро, 80), Плеа (Штиндль, 80), Эмболо (Тюрам, 73).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Анхелиньо, Орбан, Упамекано, Кампль (Айдара, 66), Самарджич (Нкунку, 69), Забитцер, Ольмо (Форсберг, 66), Поульсен (Хван Хи Чхан, 66), Серлот.

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