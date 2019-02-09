Гладбахская "Боруссия" почти определилась с заменой Азара

Руководство менхенгладбахской "Боруссии" занимается поиском игрока на замену Торгана Азара, который не планирует продлевать контракт с клубом.

Соглашение 25-летнего футболиста истекает летом 2020-го. Скорее всего, клуб продаст бельгийца.

Дортмундская "Боруссия" готова купить Азара за 42 миллиона евро.

На замену игроку рассматривается брат Азара - Кильян, права на которого принадлежат "Челси". А нынешний сезон он проводит в "Серкль Брюгге".

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