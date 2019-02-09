Гладбахская "Боруссия" почти определилась с заменой Азара
Руководство менхенгладбахской "Боруссии" занимается поиском игрока на замену Торгана Азара, который не планирует продлевать контракт с клубом.
Соглашение 25-летнего футболиста истекает летом 2020-го. Скорее всего, клуб продаст бельгийца.
Дортмундская "Боруссия" готова купить Азара за 42 миллиона евро.
На замену игроку рассматривается брат Азара - Кильян, права на которого принадлежат "Челси". А нынешний сезон он проводит в "Серкль Брюгге".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Байер Леверкузен
|21
|33
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|7
|Вольфсбург
|20
|31
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11