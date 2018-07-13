Гладбахская "Боруссия" подписала французского форварда за 23 миллиона евро



Нападающий "Ниццы" Алассан Плеа перешел в "Боруссию" из Менхенгладбаха, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Футболист подписал соглашение с немецким клубом, которое будет действовать до лета 2023 года.

25-летний Плеа выступал за "Ниццу" с 2014 года, провел за клуб 134 матча и забил 44 гола. Ранее играл за "Лион" и "Осер". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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