Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги
Фото: инстаграм "Униона"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на выезде проиграла берлинскому "Униону" со счетом 1:2.
Победу берлинцам принесли голы Нико Гиссельманна и Тайво Авонийи. В составе гостей отличился Йонас Хофманн.
"Унион", набрав пять очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с одним очком занимает 15-ю позицию.
"Унион" Берлин – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (2:0)
Голы: Гиссельманн, 22 - 1:0, Авонийи, 41 - 2:0, Хофманн, 90 - 2:1
"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Рюэрсон, 61), Хедира (Грисбек, 82), Озтуналы (Тойхерт, 82), Крузе (Фогльзаммер, 82), Авонийи (Беренс, 73).
"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Байер, Бенсебайни, Штиндль, Крамер (Закария, 46), Хофманн, Вольф (Херрманн, 46), Нойхаус (Бенеш, 84), Плеа (Беннеттс, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20