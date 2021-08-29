Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги

Фото: инстаграм "Униона"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на выезде проиграла берлинскому "Униону" со счетом 1:2.

Победу берлинцам принесли голы Нико Гиссельманна и Тайво Авонийи. В составе гостей отличился Йонас Хофманн.

"Унион", набрав пять очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с одним очком занимает 15-ю позицию.

"Унион" Берлин – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (2:0)

Голы: Гиссельманн, 22 - 1:0, Авонийи, 41 - 2:0, Хофманн, 90 - 2:1

"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Рюэрсон, 61), Хедира (Грисбек, 82), Озтуналы (Тойхерт, 82), Крузе (Фогльзаммер, 82), Авонийи (Беренс, 73).

"Боруссия" М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Байер, Бенсебайни, Штиндль, Крамер (Закария, 46), Хофманн, Вольф (Херрманн, 46), Нойхаус (Бенеш, 84), Плеа (Беннеттс, 72).

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