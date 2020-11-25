Гладбахская "Боруссия" разгромила "Шахтер" в Лиге Чемпионов

Теги боруссия менхенгладбахшахтер донецк

Гладбахская "Боруссия" разгромила "Шахтер" в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 4:0. Победу немецкому клубу принесли голы Ларса Штиндля, Нико Эльведи, Бреля Эмболо и Оскара Вендта.

"Боруссия" Менхенгладбах Германия – "Шахтер" Украина - 4:0 (3:0)
Голы: Штиндль, 17 (с пенальти) - 1:0, Эльведи, 34 - 2:0, Эмболо, 45+1 - 3:0, 

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль, Нойхаус (Закария, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Крамер, Эмболо (Плеа, 69), Тюрам.

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик, Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Мораес.

Не пропустите: "Барселона" уничтожила киевское "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" уверенно победила "Зальцбург" в Лиге Чемпионов

"Бавария" уверенно победила "Зальцбург" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов