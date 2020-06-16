Гладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". Хофманн оформил дубль
"Боруссия" Менхенгладбах разгромила "Вольфсбург" в матче 32-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев голами отметились Йонас Хофманн, оформивший дубль, и Ларс Штиндль.
"Боруссия" М - "Вольфстбург" - 3:0 (2:0)
Голы: Хофманн, 10 - 1:0, Хофманн - 30 - 2:0, Штиндль, 65 - 3:0
"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90).
"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст.
"Боруссия" с 56 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, "Вальфсбург" расположился строчкой ниже, имея в активе 46 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20