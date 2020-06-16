Гладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург". Хофманн оформил дубль

"Боруссия" Менхенгладбах разгромила "Вольфсбург" в матче 32-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев голами отметились Йонас Хофманн, оформивший дубль, и Ларс Штиндль.

"Боруссия" М - "Вольфстбург" - 3:0 (2:0)

Голы: Хофманн, 10 - 1:0, Хофманн - 30 - 2:0, Штиндль, 65 - 3:0

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90).

"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст.

"Боруссия" с 56 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, "Вальфсбург" расположился строчкой ниже, имея в активе 46 очков.

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