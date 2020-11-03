Гладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтер" в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов менхенгладбахская "Боруссия" на выезде разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 6:0. Победу немецкому клубу принесли хет-трик Алассана Плеа, голы Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля, а также автогол Валерия Бондаря.

Благодаря победе "Боруссия" вышла на первое место в турнирной таблице группы В. "Шахтер" опустился на вторую позицию.

"Шахтер" Украина – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 0:6 (0:4)

Голы: Плеа, 8 - 0:1, Бондарь, 17 (автогол) - 0:2, Плеа, 26 - 0:3, Бенсебайни, 44 - 0:4, Штиндль, 65 - 0:5, Плеа, 78 - 0:6



"Шахтер": Трубин, Бондарь, Додо, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Марлос (Коваленко, 46), Тете, Соломон, Тайсон (Мораес, 46), Майкон (Степаненко, 69).

"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Лайнер (Ланг, 82), Эльведи (Янчке, 82), Бенсебайни, Крамер, Штиндль (Вольф, 69), Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.

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