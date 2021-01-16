Гладбахская "Боруссия" упустила победу над "Штутгартом"

В матче 16-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на выезде сыграла вничью со "Штутгартом" со счетом 2:2. Счет открыл Ларс Штиндль, но затем равновесие восстановил Николас Гонсалес. Денис Закария вновь вывел "Боруссию" вперед, но в компенсированное время "швабов" от поражения спас Силла Вамангитука.

"Боруссия" осталась на седьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" по-прежнему занимает 10-ю позицию.

"Штутгарт" – "Боруссия" Мх - 2:2 (0:1)

Голы: Штиндль, 35 (с пенальти) - 0:1, Гонсалес, 58 - 1:1, Закария, 61 - 1:2, Вамангитука, 90+6 (с пенальти) - 2:2

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Штенцель (Дидави, 82), Антон, Соса, Кастро (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Климович (Калайджич, 56), Вамангитука, Гонсалес (Кулибали, 82).

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 72), Крамер

(Херрманн, 71), Хофманн, Закария, Нойхаус, Эмболо (Плеа, 61).

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