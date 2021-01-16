Гладбахская "Боруссия" упустила победу над "Штутгартом"
В матче 16-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на выезде сыграла вничью со "Штутгартом" со счетом 2:2. Счет открыл Ларс Штиндль, но затем равновесие восстановил Николас Гонсалес. Денис Закария вновь вывел "Боруссию" вперед, но в компенсированное время "швабов" от поражения спас Силла Вамангитука.
"Боруссия" осталась на седьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" по-прежнему занимает 10-ю позицию.
"Штутгарт" – "Боруссия" Мх - 2:2 (0:1)
Голы: Штиндль, 35 (с пенальти) - 0:1, Гонсалес, 58 - 1:1, Закария, 61 - 1:2, Вамангитука, 90+6 (с пенальти) - 2:2
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Штенцель (Дидави, 82), Антон, Соса, Кастро (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Климович (Калайджич, 56), Вамангитука, Гонсалес (Кулибали, 82).
"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 72), Крамер
(Херрманн, 71), Хофманн, Закария, Нойхаус, Эмболо (Плеа, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20