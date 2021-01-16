Гладбахская "Боруссия" упустила победу над "Штутгартом"

Теги боруссия менхенгладбахштутгарт

Гладбахская "Боруссия" упустила победу над "Штутгартом"

В матче 16-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на выезде сыграла вничью со "Штутгартом" со счетом 2:2. Счет открыл Ларс Штиндль, но затем равновесие восстановил Николас Гонсалес. Денис Закария вновь вывел "Боруссию" вперед, но в компенсированное время "швабов" от поражения спас Силла Вамангитука.

"Боруссия" осталась на седьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" по-прежнему занимает 10-ю позицию.

"Штутгарт" – "Боруссия" Мх - 2:2 (0:1)
Голы: Штиндль, 35 (с пенальти) - 0:1, Гонсалес, 58 - 1:1, Закария, 61 - 1:2, Вамангитука, 90+6 (с пенальти) - 2:2

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Штенцель (Дидави, 82), Антон, Соса, Кастро (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Климович (Калайджич, 56), Вамангитука, Гонсалес (Кулибали, 82).

"Боруссия": Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 72), Крамер 
(Херрманн, 71), Хофманн, Закария, Нойхаус, Эмболо (Плеа, 61).

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" потеряли очки в 16-м туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа"

Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов