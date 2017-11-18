Гладиаторы готовы к бою: Рим в ожидании встречи "Ромы" и "Лацио"

"Рома" – "Лацио"

Стадион: "Олимпико" (Рим, Италия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция)

В 13 туре итальянской Серии А на стадионе "Олимпико" в Риме встретятся "Рома" и "Лацио". После 12 туров чемпионата команды в турнирной таблице занимают 5-е и 4-е места соответственно. В предыдущем туре "Рома" в выездном матче одержала победу со счетом 4:2 над "Фиорентиной", а "Лацио" в домашнем матче сыграл в ничью со счетом 0:0 против "Удинезе". Стоит отметить, что в этом розыгрыше Серии А обе команды показывают атакующий футбол, что с точки зрелищности говорит нам о том, что матч обещает быть результативным на забитые мячи.

"Лацио" на данный момент проводит просто потрясающий сезон. Подопечные Симоне Индзаги находятся на одну позицию выше соперника в турнирной таблице, но при этом имеют еще матч в запасе. За 11 сыгранных туров "орлы" добыли 9 побед, один раз сыграли вничью и потерпели всего 1 поражение от Наполи. Разница забитых и пропущенных мячей 31:12 и только "Ювентус" и "Наполи" сумели забить больше, нежели "Лацио", 35 и 32 мяча соответственно.

Сейчас команда является реальным претендентом на медали и долгожданный выход в групповой этап ЛЧ. После проигрыша от лидера Серии А подопечные Симоне Индзаги побеждают вот уже 9 игр к ряду, причем даже "Ювентус" на родном стадионе не сумел обыграть "орлов". По выездным играм Лацио лучшая команда чемпионата: 5 матчей 5 побед. По очереди были повержены "Дженоа", "Верона", "Ювентус", "Болонья" и "Беневенто" в последней игре. В прекрасной форме главная ударная сила команды – Чиро Иммобиле, на счету итальянца уже 14 забитых мячей и 6 ассистов за 11 сыгранных матчей. Так что в атаке у гостей полнейший порядок и количество забитых мячей об это свидетельствует.

"Роме" в этой встрече будет несладко. Да, "волки" также в хорошей форме и всего на очко отстают от своего соперника. Да, дома играют неплохо – в 6 матчах 4 победы и 2 поражения, но вот у кого дома выиграла "Рома"? Из четырех команд только "Удинезе" входит в топ-10 команд первенства, все остальные если не аутсайдеры то в близи от зоны вылета. А вот с командами из топ-5, которым и является "Лацио", у команды Эусебио Де Франческо возникли серьезные проблемы, и как следствие поражение от "Интера" и "Наполи". Отметим, что в последнем дерби уверенную победу одержали "орлы" со счетом 3:1.

Интересные факты противостояния "Ромы" и "Лацио":

Команды проведут 180 римское дерби

В последних 10 очных встречах "Рома" добыла 6 побед

"Лацио" побеждает в 9 матчах кряду

Победная серия "Ромы" длится 5 матчей

Ориентировочные составы на игру:

"Рома": Алиссон – Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини, Де Росси, Строотман, Перотти, Джеко, Эль-Шаарави.

"Лацио": Стракоша – Баштуш, Де Врей, Раду, Лейва, Пароло, Лулич, Марушич, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

Прогноз на матч "Рома" – "Лацио":

"Рома" играет дома, и это не формальность. Это – небольшое преимущество, ведь 80% болельщиков на трибунах будут одеты в красно-желтые цвета. Поэтому именно команда Ди Франческо является фаворитом встречи.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этом матче хозяевам поля. На победу "волков" в среднем предлагается коэффициент – 2.30. Успех гостей оценивается в 3.10 баллов. На ничью коэффициент равен 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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