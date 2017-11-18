Гладиаторы готовы к бою: Рим в ожидании встречи "Ромы" и "Лацио"
"Рома" – "Лацио"
Стадион: "Олимпико" (Рим, Италия)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция)
В 13 туре итальянской Серии А на стадионе "Олимпико" в Риме встретятся "Рома" и "Лацио". После 12 туров чемпионата команды в турнирной таблице занимают 5-е и 4-е места соответственно. В предыдущем туре "Рома" в выездном матче одержала победу со счетом 4:2 над "Фиорентиной", а "Лацио" в домашнем матче сыграл в ничью со счетом 0:0 против "Удинезе". Стоит отметить, что в этом розыгрыше Серии А обе команды показывают атакующий футбол, что с точки зрелищности говорит нам о том, что матч обещает быть результативным на забитые мячи.
"Лацио" на данный момент проводит просто потрясающий сезон. Подопечные Симоне Индзаги находятся на одну позицию выше соперника в турнирной таблице, но при этом имеют еще матч в запасе. За 11 сыгранных туров "орлы" добыли 9 побед, один раз сыграли вничью и потерпели всего 1 поражение от Наполи. Разница забитых и пропущенных мячей 31:12 и только "Ювентус" и "Наполи" сумели забить больше, нежели "Лацио", 35 и 32 мяча соответственно.
Сейчас команда является реальным претендентом на медали и долгожданный выход в групповой этап ЛЧ. После проигрыша от лидера Серии А подопечные Симоне Индзаги побеждают вот уже 9 игр к ряду, причем даже "Ювентус" на родном стадионе не сумел обыграть "орлов". По выездным играм Лацио лучшая команда чемпионата: 5 матчей 5 побед. По очереди были повержены "Дженоа", "Верона", "Ювентус", "Болонья" и "Беневенто" в последней игре. В прекрасной форме главная ударная сила команды – Чиро Иммобиле, на счету итальянца уже 14 забитых мячей и 6 ассистов за 11 сыгранных матчей. Так что в атаке у гостей полнейший порядок и количество забитых мячей об это свидетельствует.
"Роме" в этой встрече будет несладко. Да, "волки" также в хорошей форме и всего на очко отстают от своего соперника. Да, дома играют неплохо – в 6 матчах 4 победы и 2 поражения, но вот у кого дома выиграла "Рома"? Из четырех команд только "Удинезе" входит в топ-10 команд первенства, все остальные если не аутсайдеры то в близи от зоны вылета. А вот с командами из топ-5, которым и является "Лацио", у команды Эусебио Де Франческо возникли серьезные проблемы, и как следствие поражение от "Интера" и "Наполи". Отметим, что в последнем дерби уверенную победу одержали "орлы" со счетом 3:1.
Интересные факты противостояния "Ромы" и "Лацио":
Команды проведут 180 римское дерби
В последних 10 очных встречах "Рома" добыла 6 побед
"Лацио" побеждает в 9 матчах кряду
Победная серия "Ромы" длится 5 матчей
Ориентировочные составы на игру:
"Рома": Алиссон – Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини, Де Росси, Строотман, Перотти, Джеко, Эль-Шаарави.
"Лацио": Стракоша – Баштуш, Де Врей, Раду, Лейва, Пароло, Лулич, Марушич, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.
Прогноз на матч "Рома" – "Лацио":
"Рома" играет дома, и это не формальность. Это – небольшое преимущество, ведь 80% болельщиков на трибунах будут одеты в красно-желтые цвета. Поэтому именно команда Ди Франческо является фаворитом встречи.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этом матче хозяевам поля. На победу "волков" в среднем предлагается коэффициент – 2.30. Успех гостей оценивается в 3.10 баллов. На ничью коэффициент равен 3.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|13
|35
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Рома
|12
|30
|4
|Интер Милан
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|13
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Дженоа
|13
|9
|17
|СПАЛ
|12
|9
|18
|Сассуоло
|12
|8
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0