Гладкий может перейти в "Карпаты"
Известный украинский форвард Александр Гладкий ведёт переговоры о возвращении в "Карпаты".
Напомним, что 29-летний футболист на этой неделе расторг контракт с киевским "Динамо" и теперь находится в статусе свободного агента.
Стоит отметить, что Гладкий уже выступал за "Карпаты" с 2012 по 2014 год и в 2017 году.
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