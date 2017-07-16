Гладкий может перейти в "Карпаты"

Известный украинский форвард Александр Гладкий ведёт переговоры о возвращении в "Карпаты".

Напомним, что 29-летний футболист на этой неделе расторг контракт с киевским "Динамо" и теперь находится в статусе свободного агента.

Стоит отметить, что Гладкий уже выступал за "Карпаты" с 2012 по 2014 год и в 2017 году.

Не пропустите: Киевское "Динамо" усилилось польским защитником. | http://soccernews.ru