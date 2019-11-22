Глава академии "Краснодара" решил покинуть клуб

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Глава академии "Краснодара" решил покинуть клуб

Глава академии "Краснодара" Александр Марьянович намерен покинуть занимаемый пост, сообщает "Р-Спорт".

По информации источника, сербский специалист написал заявление об уходе из клуба по собственному желанию.

Ранее утверждалось, что у тренера возник конфликт с владельцем "быков" Сергеем Галицким.

Марьянович работал в академии "Краснодара" с января 2010 года.

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