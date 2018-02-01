Глава академии "Кристал Пэлас" хотел принять душ вместе с молодыми игроками и был отстранен за это от работы



Глава академии английского "Кристал Пэлас" Гари Иссотт отстранен от работы, сообщает The Times.

По сведениям издания такое решение приняло руководство клуба в связи с жалобой молодых футболистов. По их словам Иссотт пытался принять вместе с ним душ после одного из матчей. Его поведение было трактовано как непристойное и клуб начал внутреннее расследование.

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