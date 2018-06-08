Глава АПЛ покинет должность после 20 лет работы

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Скудамор покинет должность в конце 2018 года.

Как сообщает источник, функционер занимал пост почти 20 лет.

За время работы функционера стоимость телевизионных прав на трансляции матчей АПЛ в Великобритании выросла с 900 миллионов долларов до 6,9 миллиарда.

"Для меня большая честь иметь возможность наслаждаться этой ролью так долго. Это слишком интересно, чтобы называться работой.

Прошедшие 20 лет были бы невозможны без постоянной поддержки и содействия клубов, а также неустанных усилий моих коллег в Премьер-лиге.

Мы не смогли бы добиться столь многого без огромных усилий партнёров по вещанию и коммерческих партнёров по всему миру. Они внесли вклад в нашу историю, и я хочу поблагодарить их", — заявил Скудамор. | http://soccernews.ru