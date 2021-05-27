Глава арбитров Испании прокомментировал критику в адрес судей

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Глава комитета судей Испании Карлос Веласко Карбальо прокомментировал критику в адрес арбитров в прошедшем сезоне.

"Мы просим уважения. Невозможно превращать все в скандалы, это происходит в Испании.

Была чрезмерная критика в адрес судей, которая не идет на пользу ни арбитрам, ни футболу.

Была атмосфера напряженности, намного превышающая то, что в реальности можно было бы оправдать.

Были споры даже по поводу великолепных решений ВАР", – сказал Карбальо.

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