Глава Ассоциации европейских лиг: "Клубы опасаются, что на матчах третьего еврокубка не будут заполняться стадионы"
Глава Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Ольссон сделал заявление касательно опасений клубов из-за третьего еврокубка.
Напомним, что ранее УЕФА объявил о создании третьего еврокубка - Лиги конференций, который стартует в 2021 году.
"Клубы опасаются, что болельщики не пойдут на эти матчи. Стадионы не будут заполняться и клубы не будут получать доход. Поэтому если из-за третьего еврокубка клубы начнут терять средства, то это будет контрпродуктивно. Нужно внимательно рассмотреть этот вопрос, чтобы понять правы они или нет", - приводит слова Ольссона Reuters.
Читайте также: УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Алавес" в домашнем матче обыграл "Сельту"
-
"Интер" надеется, что ПСЖ выкупит Икарди
-
1
Мане: "Месси поставил меня на первое место в голосовании The Best? Это большой комплимент для меня"
-
Глава Ассоциации европейских лиг: "Клубы опасаются, что на матчах третьего еврокубка не будут заполняться стадионы"
-
1
Клопп рассказал о традиции тренеров "Ливерпуля" после выездных побед
-
Наследный принц Саудовской Аравии снова попробует приобрести "Манчестер Юнайтед"
-
"Крылья Советов" на выезде переиграли "Оренбург"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Ювентус" - "Локомотив"
-
"Тамбов" определился с двумя основными претендентами на пост главного тренера
-
Тедеско: "Не знаю, сколько нужно времени, чтобы построить мою игру в "Спартаке"
-
1
Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, установленный Обамеянгом
-
2
Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"
-
Кавани отказал клубу Бекхэма
-
Тедеско поделился планами "Спартака" на зимнее трансферное окно
-
"Бавария" озвучила диагноз травмированного Зюле
-
2
Президент "Ювентуса" сделал подарок Роналду
-
"Челси" согласовал новый контракт с Абрахамом
-
Дзюба назвал две лучшие команды в своей карьере
-
ПСЖ поборется за трансферную цель "Реала"
-
Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4