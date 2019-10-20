Глава Ассоциации европейских лиг: "Клубы опасаются, что на матчах третьего еврокубка не будут заполняться стадионы"

Глава Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Ольссон сделал заявление касательно опасений клубов из-за третьего еврокубка.

Напомним, что ранее УЕФА объявил о создании третьего еврокубка - Лиги конференций, который стартует в 2021 году.

"Клубы опасаются, что болельщики не пойдут на эти матчи. Стадионы не будут заполняться и клубы не будут получать доход. Поэтому если из-за третьего еврокубка клубы начнут терять средства, то это будет контрпродуктивно. Нужно внимательно рассмотреть этот вопрос, чтобы понять правы они или нет", - приводит слова Ольссона Reuters.

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