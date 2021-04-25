Глава "Баварии" назвал причину провала проекта Суперлига
Фото: твиттер BAYERN DAILY/Автор неизвестен
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему европейским топ-клубам не удалось запустить Суперлигу.
"Суперлигу не удалось запустить, так как очень многие были отрицательно настроены против проекта. Кроме того, три топ-клуба - ПСЖ, "Бавария" и дортмундская "Боруссия" не вошли в проект. А без этих клубов Суперлига уже не была бы супер", - приводит слова Румменигге твиттер Bayern & Germany.
Напомним, что Суперлига была создана в ночь с 18 на 19 апреля, но всего через двое суток проект был приостановлен из-за критики со стороны футболистов, тренеров, УЕФА, ФИФА, а также политиков. Из проекта вышли почти все клубы, кроме "Реала" и "Барселоны".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20