Глава "Баварии" назвал причину провала проекта Суперлига

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Глава "Баварии" назвал причину провала проекта Суперлига

Фото: твиттер BAYERN DAILY/Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему европейским топ-клубам не удалось запустить Суперлигу.

"Суперлигу не удалось запустить, так как очень многие были отрицательно настроены против проекта. Кроме того, три топ-клуба - ПСЖ, "Бавария" и дортмундская "Боруссия" не вошли в проект. А без этих клубов Суперлига уже не была бы супер", - приводит слова Румменигге твиттер Bayern & Germany.

Напомним, что Суперлига была создана в ночь с 18 на 19 апреля, но всего через двое суток проект был приостановлен из-за критики со стороны футболистов, тренеров, УЕФА, ФИФА, а также политиков. Из проекта вышли почти все клубы, кроме "Реала" и "Барселоны".

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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