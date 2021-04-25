Глава "Баварии" назвал причину провала проекта Суперлига

Фото: твиттер BAYERN DAILY/Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему европейским топ-клубам не удалось запустить Суперлигу.

"Суперлигу не удалось запустить, так как очень многие были отрицательно настроены против проекта. Кроме того, три топ-клуба - ПСЖ, "Бавария" и дортмундская "Боруссия" не вошли в проект. А без этих клубов Суперлига уже не была бы супер", - приводит слова Румменигге твиттер Bayern & Germany.

Напомним, что Суперлига была создана в ночь с 18 на 19 апреля, но всего через двое суток проект был приостановлен из-за критики со стороны футболистов, тренеров, УЕФА, ФИФА, а также политиков. Из проекта вышли почти все клубы, кроме "Реала" и "Барселоны".

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