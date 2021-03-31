Глава "Бавария" высказался о возможном трансфере Холанда

Теги эрлинг холандбавария мюнхентрансферыкарл-хайнц румменигге

Глава "Бавария" высказался о возможном трансфере ХоландаФото: Твиттер @ErlingHaaland 
Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением касательно слухов об интересе со стороны мюнхенцев к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать только одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса.

У Роберта Левандовски контракт до 2023 года. И я убежден: с его профессионализмом это еще не конец. Взгляните, как он тренируется и заботится о своем теле", – приводит слова Румменигге Sport Bild.

Напомним, поляк в текущем сезоне Бундеслиги сыграл 25 матчей, в которых забил 35 голов. У норвежского голеадора 21 забитый мяч после 21 встречи. 

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