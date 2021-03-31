Глава "Бавария" высказался о возможном трансфере Холанда
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением касательно слухов об интересе со стороны мюнхенцев к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.
"Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать только одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса.
У Роберта Левандовски контракт до 2023 года. И я убежден: с его профессионализмом это еще не конец. Взгляните, как он тренируется и заботится о своем теле", – приводит слова Румменигге Sport Bild.
Напомним, поляк в текущем сезоне Бундеслиги сыграл 25 матчей, в которых забил 35 голов. У норвежского голеадора 21 забитый мяч после 21 встречи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20