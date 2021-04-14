Глава "Боруссии" ответил на слова Гвардиолы о больших трансферных затратах клуба
Фото: Твиттер @Dortmund_French
Председатель совета директоров "Боруссии" Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на недавние слова наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Перед первым матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов испанец заявил: "Боруссия" много тратит на молодых игроков и много платит агентам".
"Когда началась пандемия коронавируса, у нас не было долгов. Ни одного евро долга. Потому мы находимся в комфортной ситуации, и нам не нужно продавать футболистов. Это важно.
Богатые клубы должны понимать: когда они хотят купить игрока у нас, существует два варианта. Первый – я говорю, что сделка невозможна. Второй – я называю цену. И им следует понимать, что цена может быть только такой. Никаких других вариантов.
За последние пять лет "Манчестер Сити" потратил миллиард евро на новых футболистов. За пять лет. Кто еще на такое способен? Гвардиоле не стоит критиковать другие клубы", - приводит слова функционера ВВС.
Напомним, в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" дома победил "Боруссию" со счетом 2:1. Ответная игра пройдет сегодня, 14 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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