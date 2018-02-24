Глава британской футбольной полиции обеспокоен поведением российских фанатов

Глава британской футбольной полиции Марк Робертс высказался об инциденте в Бильбао перед игрой "Атлетик" - "Спартак".

"Мы находимся в постоянном диалоге с российской полицией. Мы планируем узнать у них, как случившееся в Бильбао повлияет на их подход. Сейчас наши мысли с семьей и друзьями погибшего офицера. Таким инцидентам не должно быть места в обществе, не говоря уже о футболе.

Случившееся, конечно же, вызывает беспокойство за английских болельщиков, которые собираются на ЧМ-2018 в Россию. Поведение российских фанатов должно быть одним из факторов решения, ехать или нет" - приводит слова Робертса The Telegraph.

Напомним, что в результате столкновений погиб испанский полицейский.

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