Глава департамента судейства РФС обслужит матч за Суперкубок Мальдив

СМИ узнали о прибытии на Мальдивы руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи.

По информации "СЭ", венгр прилетел в тропическое государство, чтобы поработать на матче за Суперкубок этой страны.

Кроме того, Кашшаи проведёт семинар для арбитров в рамках программы ФИФА.

Суперкубок Мальдив разыграют чемпион "Мазия" и обладатель кубка "Иглз".

Кашшаи обслуживал матчи до 2019 года, а в январе 2020-го он возглавил департамент судейства РФС.

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