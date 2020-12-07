Глава департамента судейства РФС обслужит матч за Суперкубок Мальдив
СМИ узнали о прибытии на Мальдивы руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи.
По информации "СЭ", венгр прилетел в тропическое государство, чтобы поработать на матче за Суперкубок этой страны.
Кроме того, Кашшаи проведёт семинар для арбитров в рамках программы ФИФА.
Суперкубок Мальдив разыграют чемпион "Мазия" и обладатель кубка "Иглз".
Кашшаи обслуживал матчи до 2019 года, а в январе 2020-го он возглавил департамент судейства РФС.
Не пропустите: СМИ узнали, кто может заменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС. | http://soccernews.ru
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