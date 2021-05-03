Глава дортмундской "Боруссии" высказался о будущем Холанда в клубе
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Управляющий директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что норвежский нападающий команды Эрлинг Холанд не покинет клуб в летнее трансферное окно. Ранее агент форварда Мино Райола встретился с представителями английских и испанских топ-клубов.
"Я знаком с Райолой, у нас хорошие отношения. Для нас это не проблема. Холанд останется в Боруссии" в следующем году", — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 38 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"
-
"Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере
-
Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"
-
Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"
-
Официально: "Тамбов" лишится профессионального статуса
Лента новостей
-
Глава дортмундской "Боруссии" высказался о будущем Холанда в клубе
-
Агент Кайо отреагировал на слухи о возможном уходе бразильца из "Краснодара"
-
Чорлука отреагировал победу "Зенита" в чемпионате России
-
Червиченко отреагировал на вхождение Заремы в совет директоров "Спартака"
-
Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"
-
В "Спартаке" объяснили вхождение Заремы и Алекперова в совет директоров клуба
-
Азмун становил рекорд "Зенита"
-
Бэйл рассказал, как изменилась игра "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью
-
"Валенсия" уволила главного тренера после поражения от "Барселоны"
-
Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"
-
Шевченко мечтает возглавить "Милан"
-
Дзюба вскоре станет отцом в третий раз
-
Мбаппе сможет сыграть с "Манчестер Сити"
-
"Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере
-
Конте вышел на пятое место по числу скудетто среди тренеров
-
Уткин иронично отреагировал на чемпионство "Зенита"
-
Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"
-
УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов
-
Тренеры "Лиона" и "Монако" прокомментировали драку футболистов после матча
-
1
"Локомотив" выступил с жёстким заявлением по поводу отношения к болельщикам на стадионе "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20