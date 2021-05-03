Глава дортмундской "Боруссии" высказался о будущем Холанда в клубе

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Управляющий директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что норвежский нападающий команды Эрлинг Холанд не покинет клуб в летнее трансферное окно. Ранее агент форварда Мино Райола встретился с представителями английских и испанских топ-клубов.

"Я знаком с Райолой, у нас хорошие отношения. Для нас это не проблема. Холанд останется в Боруссии" в следующем году", — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 38 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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