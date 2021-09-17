Глава фанатов "Манчестер Сити" высказался о словах Гвардиолы про низкую посещаемость
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Генеральный секретарь официального клуба фанатов "Манчестер Сити" Кевин Паркер прокомментировал слова главного тренера команды Хосепа Гвардиолы о низкой посещаемости стадиона.
Напомним, что после игры с "РБ Лейпцигом" в Лиге чемпионов (6:3) Гвардиола заявил, что хотел бы увидеть больше болельщиков на следующем матче.
"Это не соответствует фактам, наша посещаемость в целом отличная. Он не понимает, с какими трудностями могут столкнуться некоторые люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00.
Это также играет на руку болельщикам других команд, которые думают, что у "Сити" плохая посещаемость. Люди называют "Этихад" "Эмптихад". Это забавно слышать от соперников, но у этого нет обоснований.
Гвардиола – лучший тренер в мире, но я думаю, что он должен заниматься своими делами", – сказал Паркер.
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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