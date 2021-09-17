Глава фанатов "Манчестер Сити" высказался о словах Гвардиолы про низкую посещаемость

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Глава фанатов "Манчестер Сити" высказался о словах Гвардиолы про низкую посещаемостьФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Генеральный секретарь официального клуба фанатов "Манчестер Сити" Кевин Паркер прокомментировал слова главного тренера команды Хосепа Гвардиолы о низкой посещаемости стадиона.

Напомним, что после игры с "РБ Лейпцигом" в Лиге чемпионов (6:3) Гвардиола заявил, что хотел бы увидеть больше болельщиков на следующем матче.

"Это не соответствует фактам, наша посещаемость в целом отличная. Он не понимает, с какими трудностями могут столкнуться некоторые люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00.

Это также играет на руку болельщикам других команд, которые думают, что у "Сити" плохая посещаемость. Люди называют "Этихад" "Эмптихад". Это забавно слышать от соперников, но у этого нет обоснований.

Гвардиола – лучший тренер в мире, но я думаю, что он должен заниматься своими делами", – сказал Паркер.

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