Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ
Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа был исключен из совета ФИФА.
Такое решение приняла КОНМЕБОЛ из-за высказываний Тапии в адрес организации. Напомним, что Тапиа был недоволен судейством в полуфинальном матче Кубка Америки Аргентина - Бразилия.
В ближайшее время КОНМЕБОЛ путем голосования выберет нового члена совета. При этом Тапиа не лишится поста главы аргентинского футбола.
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