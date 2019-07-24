Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа был исключен из совета ФИФА.

Такое решение приняла КОНМЕБОЛ из-за высказываний Тапии в адрес организации. Напомним, что Тапиа был недоволен судейством в полуфинальном матче Кубка Америки Аргентина - Бразилия.

В ближайшее время КОНМЕБОЛ путем голосования выберет нового члена совета. При этом Тапиа не лишится поста главы аргентинского футбола.

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