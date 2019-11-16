Глава Федерации футбола Франции исключил возвращение Бензема в сборную

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Глава Федерации футбола Франции исключил возвращение Бензема в сборную

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ высказался о возможном возвращении форварда "Реала" Карима Бензема в сборную.

"Бензема отличный футболист. Я никогда не высказывался критически о его футбольном мастерстве. А в текущем сезоне он демонстрирует в "Реале", что является одним из лучших футболистов в мире на своей позиции. Однако его приключение в сборной Франции завершено", - приводит слова Ле Грэ RMC.

Напомним, что Бензема не получает вызов в сборную с 2015 года. Тогда он был замешан в скандале с шантажом партнера по сборной Матье Вальбуэна.

Бензема сыграл за сборную 81 матч и отметился 21 забитым мячом.

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