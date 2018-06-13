Глава федерации футбола Испании объяснил причины отставки Лопетеги

Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес объяснил отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.

"Нельзя поступать так, как поступил Лопетеги, подписав контракт с "Реалом" и уведомив нас об этом за пять минут до того, как об этом официально объявил клуб. В этом вопросе каждый несет ответственность. Мы вынуждены были пойти на такой шаг.

Я встретился с игроками и объяснил им ситуацию, они поняли меня и выразили свою поддержку", - цитирует Рубиалеса Marca.

Ранее сообщалось, что игроки выступали против отставки Лопетеги | http://soccernews.ru