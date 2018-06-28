Глава федерации футбола Польши: "Это фантастический Чемпионат Мира с фантастической атмосферой"

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Глава федерации футбола Польши: "Это фантастический Чемпионат Мира с фантастической атмосферой"Глава федерации футбола Польши Збигнев Бонек рассказал о впечатлениях от пребывания в России, где проходит ЧМ-2018.

"Я был на многих Чемпионатах Мира, но нигде не видел такой организации, любезности, гостеприимства, заботы и тепла. Большое спасибо, Россия. Это фантастический Чемпионат Мира с фантастической атмосферой", - сказал он.

Напомним, что поляки проиграли первые два матча группового этапа и остались без шансов на выход из группы.

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