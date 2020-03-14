Глава ФИФА показал, как правильно мыть руки в связи с пандемией коронавируса

Президент ФИФА Джанни Инфантино показал, как нужно правильно мыть руки в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Видео опубликовал официальный Twitter ФИФА.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в 2019 года. С тех пор во всем мире заразились более 145 тысяч человек. Зафиксировано почти 5500 смертей от новой болезни. Число вылечившихся составляет более 71 000 человек.

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