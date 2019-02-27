Глава ФИФА ярко оценил работу системы VAR

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Глава ФИФА ярко оценил работу системы VAR
Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как прошло введение системы VAR (видеоассистент арбитра) в футболе.

"Женский футбол и введение VAR на чемпионате мира являются самыми главными достижениями ФИФА. VAR сделал игру более чистой, нисколько не вмешиваясь в нее, система помогает арбитрам и доказала свою эффективность. Такое ощущение, что она существует уже годами, а на самом деле только несколько месяцев", - приводят слова Инфантино российские СМИ.

Напомним, что VAR использовалась на Чемпионате Мира-2018, а с начала нынешнего сезона она была внедрена в чемпионате Испании. Кроме того, система используется начиная со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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